خبيرة أبراج: هذا أنسب وقت لطلبة الثانوية العامة للدراسة

قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، إنّه مع ولادة شهر هلال شوال في برج الثور، تتحول الأحلام لحقيقة، فمع يوم الثلاثاء 11 مايو 2021 يولد هلال شوال عند درجة 21 من برج الثور في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة (7 م. بتوقيت جرينتش)، حيث يتناغم القمر الجديد مع نبتون، كوكب الأحلام والحب، مصحوبا بتناغم عطارد مع زحل.

وأضافت فؤاد لـ«الوطن»، أنّ ذلك قد يجعلنا أكثر ثقة في قدرتنا على تحويل الأحلام لواقع، كما أنّ تناغم المريخ مع أورانوس يساعدنا على تغيير مثير في حياتنا، متابعة أنّ الوضع الفلكي من مساء يوم الثلاثاء 11 مايو وحتى الثلاثاء 18 مايو، يمنحنا جميعا -من كل الأبراج- تركيزا أفضل وانتباها للتفاصيل، ويجعلنا قادرين على إنجاز الأعمال في الوقت المحدد ودون الوقوع في أخطاء.

وأكدت خبيرة الأبراج، أنّ الوقت مناسب للدراسة والبحث، خاصة الطلبة الذين ما زالوا في امتحانات سواء الإعدادية أو الثانوية العامة، ومناسب لاتخاذ قرارات مهمة، ومناسب للتفاوض وللنقاشات الجادة وعمل صفقات وتوقيع عقود، ومناسب للتخطيط للمستقبل.

وأوضحت فؤاد أنّه على مستوى العلاقات يعتبر هذا الوقت مثاليا لعقد صداقات جديدة تدوم، أو إعلان خطبة أو زواج أو عقد قران، كما أنّ الوقت مناسب لقص الشعر كي ينمو ما يقال عند رؤية الهلال: اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ إن شاء الله.

وأشارت خبيرة الأبراج إلى أنّ هذا شهر برج الثور، فهو يعشق الطعام الدسم وأجواء الرفاهيّة والراحة، وهو محب للطبيعة والأشجار والمناظر الخلّابة، فالشمس في برجك تمنحك إطلالة مشرقة، فقط حافظ على اللباقة لتحصل على التقدير.