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حظك اليوم الخميس 13-5-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:17 ص | الخميس 13 مايو 2021
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

يعشق مولود برج الثور الطعام الدسم وأجواء الرفاهيّة والراحة، وهو محب للطبيعة والأشجار والمناظر الخلّابة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

راجع جيدا حساباتك وخطواتك لتزداد فرص نجاحك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك إطلالة مشرقة فقط حافظ على اللباقة لتحصل على التقدير.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.

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