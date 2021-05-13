محافظ القاهرة: تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم حرصا على صحة المواطنين

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الدولة ستطبق الإجراءات الاحترازية بكل حزم حرصًا على صحة المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء، بتكثيف حملات متابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم، ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع الكافيهات والمقاهي والمولات التجارية التي تخالف قرارات الدولة الخاصة بالغلق في التاسعة مساءً، ومتابعة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ القاهرة لمتابعة غلق الحدائق والمتنزهات وتطبيق الإجراءات الاحترازية في عيد الفطر المبارك، والتي بدأها بتفقد محيط الحديقة الدولية بمدينة نصر وحدائق المنطقة الشرقية ثم كورنيش النيل وحدائق المنطقتين الغربية والشمالية، وأنهى الجولة بتفقد المنطقة المحيطة بحديقة الفسطاط بحي مصر القديمة بالمنطقة الجنوبية.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم التنسيق بين مديريات الصحة والتموين ومباحث التموين والطب البيطري لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، خاصة محلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها، وأماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك، وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد «عبدالعال» على توافر كافة المقررات التموينية والبترولية والخبز والبوتاجاز، مع الاستعداد للدفع بتعزيزات في أي منطقة في حالة الاحتياج.

وأوضح محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، تعمل على تلقي بلاغات المواطنين عن أي مخالفات على مدار 24 ساعة، عن طريق رقمي الخط الساخن 15496، و114 والأرقام 23901236، 23907147، 23912136، لاتخاذ الإجرءات القانونية ضد المخالفين على الفور.

وطالب محافظ القاهرة، المواطنين بالالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، والالتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعي والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في حملاتها اليومية على المقاهي لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومنع الشيشة، مشددًا على أصحاب المقاهي بالالتزام لعدم تعرضهم للمسألة القانونية.