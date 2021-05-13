إجراءات الحصول على وظائف في الخارج بكل الضمانات

يسعى الشباب بمؤهلاتهم الدراسية كافة، بصفة خاصة من بين فئات المجتمع، للحصول على وظيفة بالخارج أو أي فرصة عمل، وفي هذا الإطار تحرص وزارة القوى العاملة، باستمرار توفير فرص عمل للمصريين في بلاد عربية وأجنبية مختلفة، و«الوطن» تضع أيدي الباحثين من الشباب على فرصة عمل بالخارج، على الإجراءات والضوابط التي وضعتها وزارة القوى العاملة لتيسير سفر وعمل الشباب خارج البلاد.

الأوراق والمستندات المطلوب للحصول على فرصة عمل آمنة بالخارج

ومن بين هذه الإجراءات والشروط التي اشترطتها ووضعتها الوزارة، لضمان فرصة عمل حقيقية بالضمانات ما يلي:

أولا: يجيب على المتقدم، استخراج بعض الأوراق، مثل الحصول على جواز سفر ساري.

ثانيا: الحصول على تأشيرة الدولة المراد الذهاب إليها.

ثالثا: تتضمن الأوراق المقدمة للحصول على فرصة عمل، وأصل عقد العمل أو شهادة لمن يهمه الأمر معتمدة من المستشار العمالي لهذه الدولة المستهدفة للسفر.

رابعا: على المتقدم للعمل بالخارج، استخراج المستندات المطلوبة من نموذج طلب استخدام خارجي رقم 1، وصورة من جواز سفر إن وجد، وصورة تحقيق شخصية، وصورة الموقف من التجنيد، وصورة من شهادة الميلاد الإلكترونية، وصورة من شهادة المؤهل، وصورة من شهادة قياس مستوى المهارة لغير أصحاب المؤهلات، وشهادة الخبرة.

خامسا: بعد استيفاء الأوراق الرسمية والمستندات المطلوبة يجب على المتقدم، التوجه إلى إدارة الاستخدام الخارجي بوزارة القوى العاملة، وتسليم هذه الوثائق المطلوبة والنموذج المختص للإدارة.

يذكر أنّ محمد سعفان وزير القوى العاملة، اتخذ نهجا علميا لإعادة هيكلة قطاعات الوزارة في إطار التطوير المستهدف لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وبينها تطوير مركز المعلومات بديوان عام الوزارة، وذلك في سياق اهتمام الحكومة المصرية، ووزارة القوى العاملة بتسهيل إجراءات وتقديم الخدمات الجماهيرية الخاصة بها في أفضل صورها، مع حسن معاملة المواطنين وإرشادهم وتقديم المشورة لهم في مختلف نواحي العمل.