عاجل.. غارة إسرائيلية على حي الشعف شرقي غزة

أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل، بأنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارة على حي الشعف شرقي مدينة غزة الفلسطينية.

وواصل الاحتلال الإسرائيلي، غاراته الجوية على قطاع غزة ليل الأربعاء، رغم دعوات التهدئة والمساعي الإقليمية والدولية لوقف التصعيد، وأفادت «سكاي نيوز عربية» بأنّ الغارات الإسرائيلية استهدفت شمالي وغربي قطاع غزة، وأصابت أحد فروع البنك الوطني التابع لحركة حماس.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يرفض حتى الآن، ما أسمته «الوساطات لوقف إطلاق النار والتهدئة في غزة».

واجتمع «نتنياهو» مع كبار القادة العسكريين الإسرائيليين، لتقييم الأوضاع على جبهة غزة والمدن العربية داخل الخط الأخضر.

ونفذت طائرات الاحتلال عملية تدمير لبرج الشروق وسط حي الرمال بمدينة غزة.

وأطلقت الطائرات الحربية صواريخها بعد وقت قصير من إطلاق طائرات الاستطلاع صواريخ تحذيرية ما أدى لدمار البرج الذي يضم مكاتب تجارية وإعلامية، إضافة إلى أضرار في عشرات المحلات المجاورة.