عاجل.. غارة إسرائيلية تستهدف منزل غرب «خان يونس»

استهدفت غارة إسرائيلية، منزلين اثنين في منطقة «الكتيبة» غربي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أسفر القصف الإسرائيلي عن إصابات طفيفة، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وفي سياق متصل، أسفر قصف إسرائيلي، استهدف أراض زراعية في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، عن إصابات وأضرار لحقت بممتلكات الفلسطينيين.

من جانبه، قال مصدر طبي لوكالة «صفا» الفلسطينية، إن 30 إصابة بجروح بسيطة وصلت للمستشفى الأندونيسي جراء قصف اسرائيلي لمجموعة من الفلسطينيين في شارع يافا ببلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وتواصل القصف المتبادل بشكل عنيف بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلي،، لليوم الثاني على التوالي، وكثف طيران الاحتلال الإسرائيلي هجماته على القطاع منذ ساعات الصباح طالت مواقع عسكرية ونشطاء وأراضي زراعية وبنى تحتية ومنشآت صناعية ومدارس وشقق سكنية في مناطق مأهولة في خطوة متقدمة، فيما ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ على عدة مدن إسرائيلية.