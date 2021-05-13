عاجل.. حمو بيكا يعلن وفاة والدة زوجته

أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا، وفاة والدة زوجته، اليوم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «البقاء لله وحده توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة والدة زوجة الفنان حمو بيكا.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

جاء ذلك بعد ساعات من طرح أغنية بعنوان «نفديكي يا فلسطين»،عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، بعد الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد على مدار الأيام الماضية، وللتضامن ودعم أهالي الشيخ جراح.

وقال بيكا: «رسالة إلى الصهاينة أنتم بلا أرض وبلا ملة وبلا هوية، ونساند أشقائنا في غزة، فكفاكم قتل في أشقائنا الفلسطينيين الأبرياء، جهنم وبئس المصير لكم ولمن يساندكم».

واحتفل حمو بيكا، بزفافه على فتاة تدعى «زوزو» خلال شهر سبتمبر الماضي، في حفل حضره أصدقاؤه من نجوم المهرجانات الشعبية بالإسكندرية، بينما أعلن في نوفمبر الماضي انتظاره لمولوده الأول، عقب شهرين من زواجه.

وقال بيكا في مقطع فيديو:«أنا شاب لسة متزوج من شهر و10 أيام وجاي لي مولود في السكة واتحكم عليا بسنتين، يرضيكوا أتحبس ومشوفش ابني، أستاذ هاني شاكر مش هيرضيه إن ابني يتولد وأنا محبوس».