حمو بيكا: معرفش مين هاني مهنا.. ومش من حقه يقولي متغنيش

انتقد مغني المهرجانات حمو بيكا، هجوم الملحن هاني مهنا عليه، ومطالبته له بعدم غنائه، « هو يقولي متغنيش ليه؟ مكانتش بنت حضرته جابتني في فرحها، هو يقول اللي يقوله، أنا مقتنع أن كل واحد وله أراء»، وذلك خلال حواره في برنامج «لحظات جريئة»، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، مع الإعلامي أحمد سالم.

وأضاف «بيكا»، أن هنادي مهنا قامت بدعوته للغناء في حفل زفافها، «متحرجتش من الكلام اللي قاله هاني مهنا، أنا معرفهوش، أنا معرفش إذا كان هو ملحن ولا مغني، فعلا بجد معرفهوش، يمكن كان مشهور قبل ما أنا أتولد بقى، هو إجباري عليا إني أعرفه؟، أنا أعرف النجوم اللي في المجال بتوعي اللي أنا بحبهم».

فيما قال المذيع مفيد فوزي، خلال حواره في نفس البرنامج، إن الأغاني الشعبية لها صدى كبير، مؤكدًا أن الكاتب الكبير نجيب محفوظ، عندما سألته في آخر الحوارات معه، «لمن تسمع من الأغاني» رد بأنه يسمع للمطرب الشعبي أحمد عدوية، فسألته مستعجبًا « أحمد عدوية؟»، فرد: « نعم إنه مغني الحارة».

وتابع: «إنما تقولي حسن شاكوش؟ لا طبعًا، ده ملهوش علاقة بأحمد عدوية خالص»، فيما رد أحمد سالم، «ما يمكن يكون مغني الحارة 2021»، ورد مفيد فوزي: «قد يكون .. بس أنا مسمعتهوش».