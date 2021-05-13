السروال الهندي والحنة والحلوى.. كورونا يقضى على مظاهر العيد في الهند

شوارع مزدحمة بالأهالي الذين يسارعون بشراء المأكولات والحلوى، وأطفال يتسابقون بينهم لشراء الألعاب والملابس الجديدة، السيدات منشغلات بتجهيز ملابس العيد الرسمية والرجال يستعدون للذهاب إلى المساجد، أجواء البهجة تنتشر في أرجاء البلاد الجميع يرى «المسجد الجامع» بمدنية دلهي القديمة و«تاج محل» الذي يعد رمز أبدي للحب ومسجد «جهار مينار» التاريخي بحيدر آباد ومسجد «الحاج علي» الذي يعد أحد أشهر المساجد بمدينة مومباي جميعها مضاءة في ليلة العيد وأول أيامه.

ليلة العيد تعرف بـ«ليلة القمر»

مشهد احتفالات ليلة العيد وأول أيامه تبدل تماما العام الحالي في بلاد الهند، في ظل تفشي وباء كورونا الذي حصد الملايين الأرواح من أبناءها، الجميع ملتزم منازله تطبيقًا لقرارات الحظر، المستشفيات ممتلئة بالمرضى والأطباء منشغلون بعلاجهم والزيارات العائلية لم تعد في الحسبان خوفا من العدوى.

الأخ يرسل حلوى لمنزل أخته المتزوجة

عادات وتقاليد مختلفة كان يحرص أهل الهند عليها في كل عيد، ينتشر مسلمو الهند في الشوارع احتفالاً بعيد الفطر المبارك ونهاية الشهر الفضيل، وتعرف عندهم ليلة العيد باسم «تشاند رات» أو «ليلة القمر»، وبحسب وصف الشاب الهندي«شاه زيب أحمد» عادة ما يستعد الناس قبل يوم العيد لشراء ملابس لأطفالهم والأخ يرسل لأخته المتزوجة الطعام والحلوى إلى منزلها.

السروال الهندي والحنة

أما الأسواق في الليلة التي تسبق العيد تكون مزدحمة بالناس يشترون اللوز والمكسرات والحلوى لإعداد أطباق شهية في العيد، وبحسب رواية الشاب الهندي لـ«الوطن»، يجتمع الأهل حول مائدة الفطار في السابعة صباحا لتناول وجبة الفطار معا عقب صلاة العيد، ترتدي النساء السروال الهندي الشهير مع نقش الحناء التقليدية على اليدين والقدمين وارتداء الأساور الملونة، أما الرجال فيرتدون الزي الرسمي للأعياد وبعدها يحصل الأطفال على العيدية من الآباء.

وبعد حصول الأطفال على العيدية يذهبون إلى محلات بيع اللعب والحلوى لشراء الحلوى والألعاب ويجتمعون معا للعب معا أمام المنازل، بحسب وصف الشاب الهندي المقيم في العاصمة نيوديلهي.

غياب مشهد الزحام في ساحة الجامع الكبير بالعاصمة

«السنة دي مفيش مظاهر عيد وهنصلي في البيوت».. يروي الشاب الهندي ملامح عيد الفطر العام الحالي في البلد الآسيوي، عكس كل عام حيث مشهد الزحام والملابس الملونة والبلالين وسط المصلين في المسجد الكبير بالعاصمة نيوديلهي بعد قرارات غلق المساجد ومنع إقامة صلاة العيد.