طبيب بمستشفى سياتل بواشنطن: كورونا تحور في الهند مرتين

كشف الدكتور أرساني باسيلي، طبيب بمستشفى سياتل بواشنطن، وزميل الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بولاية واشنطن، عن أنّ فيروس كورونا المستجد تفشى بدرجة كبيرة في الهند، ولا يوجد حتى الآن علاج فعال للفيروس، مؤكدا أنّ الأدوية التي لجأت الهند لاستخدامها في مواجهة الفيروس مثل خوافض الحرارة والمضادات الحيوية، مجرد أدوية لمعالجة الأعراض الجانبية للفيروس وليست أدوية تعالج الفيروس نفسه، كما أنّ هذه الأدوية تعالج الأعراض التي يسببها الفيروس، ولا تنجح دائما في ذلك.

وأضاف باسيلي لـ«الوطن»، أنّ السبيل الوحدي لعبور أزمة فيروس كورونا في الهند هو التزام المواطنين بالمكوث في المنازل، مؤكدا أنّ الوضع في الهند صعب ومرعب: «لهم الله الحقيقة، والهند لسه مشافتش أوحش أيام الكارثة».

باسيلي: الأعداد المرصودة للإصابات والوفيات أقل من الحقيقية

وأوضح أنّ ما يحدث في الهند قد يحدث في مصر، مشددا على ضرورة تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية التي تعلنها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أنّ البالغين أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا نظرا لضعف جهازهم المناعي.

وتابع الدكتور أرساني باسيلي، أنّ فيروس كورونا المستجد تحور مرتين، منها مرة في البروتين المسؤول عن دخول الخلية نفسها لجسم الإنسان، وأخرى عن آلية حدوث المرض والتي لا تزال في محل الدراسة، مؤكدا أنّ الأعداد المرصودة للإصابات والوفيات أقل من الأعداد الحقيقة، كما أنّ الهند لا تمتلك الأكسجين حاليا: «اللي بيروح المستشفى مش هايكونلك مكان أو علاج».

وأكد «باسيلي»، أنّ الفيروسات عبارة عن غطاء معمول من بروتينات محاوطة لحمض نووي، والغطاء فيه بروتين يشبه مفتاحا لفتح الخلية للفيروس حتى يعبر لجسم الإنسان، موضحا أنّ هذا الغطاء تحور في الهند، ما أدى لارتفاع أعداد الوفيات بشكل كبير، مؤكدا أنّ الفيروسات بشكل عام دائمة التغيير: «كل ما الفيروس بينتشر بيتحور عشان يعيش مدة أطول والعامل اللي بيساعد على تحوره هو ينتشر بصورة كبيرة ولمدة طويلة».