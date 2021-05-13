عاجل.. الاحتلال يحشد قواته البرية على حدود غزة استعدادا للتوغل اليوم

انتشرت قوات برية للاحتلال الإسرائيلي، على طول الحدود مع قطاع غزة الفلسطيني الذي دك خلال الأيام الماضية بالغارات الجوية الإسرائيلية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 65 شخصا بينهم أطفال وجرح 400،.

وحشد جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوات ضخمة على الحدود مع غزة، بحسب ما أكدت وكالة «رويترز».

فيما أوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الموافقة على خطط التدخل البري في القطاع قد تصدر في وقت لاحق اليوم.

كما أضاف كولونيل جوناثان كونريكوس: «إسرائيل في مراحل مختلفة من الإعداد لعمليات برية»، ما يعيد إلى الأذهان توغلات مماثلة تمت خلال حربين دارتا في 2008-2009 وفي 2014.

وقال: «رئيس الأركان يتفقد تلك الاستعدادات ويعطي توجيهات. لدينا مقر وحدة عسكرية وثلاث كتائب للمناورة في غزة تهيئ نفسها لهذا الموقف وحالات طارئة أخرى».

كانت إسرائيل استأنفت فجرا غاراتها الجوية على غزة، مدمرة بنايات سكنية وسط المدينة، فيما أعلنت وزارة الصحة بالقطاع أن ما لا يقل عن 67 شخصا قُتلوا منذ تصاعد العنف يوم الإثنين.

أما في إسرائيل، فقد أعلن الجيش مقتل 7 أشخاص، إثر إطلاق حركتي حماس والجهاد الإسلامي صواريخ باتجاه مناطق مختلفة خلال الأيام الماضية.

يذكر أن التصعيد مستمر رغم تجديد العديد من القوى العالمية دعوات التهدئة، ومع توقع اجتماع ثالث لمجلس الأمن غدا الجمعة بعد فشله في جلستين سابقتين من إصدار أي بيان توافقي حول الأوضاع المحتدمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.