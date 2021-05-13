حكومة الاحتلال تعلن حالة الطوارئ في اللد وتتيح استخدام القوة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، تعزيز كبير لقوات الشرطة الإسرائيلية المنتشرة في المدن التي يسكنها فلسطينيون ومستوطنون وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان حالة الطوارئ في اللد.

ودفع إعلان الطوارئ النادر في وسط فلسطين المحتلة إلى إرسال عدد من فرق حرس الحدود بشكل عاجل للعمل على إعادة النظام.

وتمنح حالة الطوارئ ضباط شرطة الاحتلال الإسرائيلية، مزيدا من السلطة في المنطقة التي تم الإعلان عنها فيها، ويمكنهم إغلاق مناطق في المدينة، دخول أي مكان لأداء واجباتهم، واستخدام «القوة»، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وقال بعض سكان اللد إن الكهرباء انقطعت عن منازلهم وألقيت زجاجات حارقة عبر نوافذهم، حسبما أفادت أخبار القناة 12 في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، واعترفت الشرطة الإسرائيلية بمرافقة المستوطنين من مركز مجتمعي إلى منازلهم بينما كانت جالت حشود الفلسطينيين في الشوارع.