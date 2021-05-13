محافظ أسوان يقدم التهنئة للرئيس السيسي ويوزع العيدية على الأطفال

أدى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد بدر بالطابية، وسط ابتهالات التكبير والتهليل وتطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، بحضور اللواء عصام عثمان، مدير الأمن، والعميد أركان حرب عمرو عبد الفتاح، قائد قطاع أسوان العسكري، بجانب لفيف من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية.

محافظ أسوان يهنئ الرئيس والشعب بالعيد

وقدم اللواء أشرف عطية، التهنئة باسم أهالي أسوان، للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري بالكامل، ولأبناء هذه المحافظة العريقة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكداً أنه تم الاستعداد المبكر لاستقبال أيام العيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة لمجابهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد في مختلف قطاعات النظافة أو مياه الشرب والصرف الصحي والتموين والصحة.

عيدية من محافظ أسوان للأطفال

وعقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك وخروجه من مسجد الطابية، وزع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، العيدية على الأطفال بقيمة 50 جنيها لكل طفل، وتسابق عدد كبير من الأطفال لتهنئة المحافظ واستلام العيدية، وهنأهم «عطية» وطالبهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التجمعات.

تعليمات بالمتابعة اللحظية من غرفة العمليات الرئيسية

وأضاف أشرف عطية، أنه أعطى تعليماته المشددة بالمتابعة اللحظية من غرفة العمليات الرئيسية المحافظة، لانتظام المرافق والخدمات العامة بحضور مندوبين من هذه الجهات المعنية لتحقيق الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، مناشدا المواطنين بضرورة تجنب زيارة المقابر والتواجد في أي تجمعات، خاصة بالرحلات والجزر النيلية، وأيضاً الأماكن الترفيهية في ظل غلق الحدائق والمتنزهات والملاهي والأندية والكافتريات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكيل الأوقاف يقدم خطبة العيد بالطابية

وقام الدكتور محمد عزت وكيل، وزارة الأوقاف بأسوان، بإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله عز وجل بأن يزول الوباء والبلاء وأن يحفظ مصرنا الحبيبة وولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد ويعم الأمن والرخاء والطمأنينة بها.