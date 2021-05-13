تفاصيل مقتل صاحب مطعم بالإسكندرية: ضربة سكين أنهت حياته بسبب خلاف قديم

كشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، عن ملابسات واقعة مقتل صاحب مطعم بالإسكندرية وضبط مرتكب الواقعة

وتلقى قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال جثة (مالك مطعم كائن بدائرة القسم) وبها جروح قطعية متفرقة، وتبيّن من الفحص أنّه حال وجود المتوفى بالمطعم ملكه فوجئ بـ(عامل سابق بالمطعم له معلومات جنائية، مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة)، بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض محدثا إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالهرب، وذلك لوجود خلافات عمل سابقة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة (سكين) في ارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.