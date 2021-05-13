محافظ المنوفية يوزع كحك العيد والعيدية على «تربية البنات» بسرس الليان

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، صرف 50 ألف جنيه كدعم مالي لمؤسسة تربية البنات بسرس الليان، وذلك خلال تفقده المؤسسة لتوزيع العيدية والهدايا وكحك العيد من أجل إدخال البهجة والسرور على الأيتام ورسم البسمة على وجوههم، معربا عن سعادته بالتواجد معهم ومشاركتهم أفراحهم تزامناً بالاحتفال بالعيد.

كما قام محافظ المنوفية بزيارة مؤسسة الرعاية الاجتماعية للعجزة وكبار السن والمشردين بلا مأوى بمنوف، وذلك في إطار تقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر وتوزيع كحك العيد والاطمئنان على مستوى جودة تقديم الخدمات المقدمة لهم، وتوفير كل ما يلزمهم للارتقاء بالمستوى العام للمؤسسة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وتضم المؤسسة 55 حالة منهم 40 رجال و15 سيدة، وأوصى المحافظ، القائمين بحسن معاملة المسنين والأطفال الأيتام، وتقديم كافة الخدمات وتلبية مطالبهم ورعايتهم من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية، لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي لكافة مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية بنطاق المحافظة، لتوفير جو من الأمان والراحة لهم، مشيراً إلى تذليل كافة العقبات وتوفير الحلول لأي معوقات من شأنها تعكير صفو الحياة بهذه المؤسسات.

على الجانب الآخر، ناشد محافظ المنوفية مجدداً، جموع المواطنين خلال الاحتفال بالعيد، الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي للحد من فيروس كورونا، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء وأن يعيد علينا وعلى الشعب المصري هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.