محافظ المنوفية يصرف مساعدة مالية عاجلة لشاب من ذوى الهمم 

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، أحد الحالات الإنسانية من ذوي الهمم يقيم بالعزبة الغربية بمدينة شبين الكوم.

جاء ذلك استجابة لطلب المواطن عقب لقائه، أمس، بالمحافظ خلال جولته الليلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وتفقد أعمال الرصف والتطوير.

واستمع محافظ المنوفية للمواطن الذي يبلغ من العمر 28 عامًا، ويعاني من شلل أطفال وصعوبة في النطق ووالده متوفي ويعيش مع والدته وليس لديه أي مصدر دخل.

واستجاب المحافظ لطلبه، وقرر صرف إعانة مالية عاجلة له لضمان توفير حياة كريمة وآمنة له ولأسرته تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد محافظ المنوفية، حرصه الدائم بالتواصل المباشر والمستمر مع كافة المواطنين ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية؛ لرفع العبء عن كاهلهم، وتحسين مستوى معيشتهم، في إطار دعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية.