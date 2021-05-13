محافظ القاهرة: تحرير محاضر لمقاهي وكافيهات تقدم شيشة لروادها

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنه وجه رؤساء الأحياء بتكثيف حملات متابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم، ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع الكافيهات والمقاهي والمولات التجارية التي تخالف قرارات الدولة الخاصة بالغلق في التاسعة مساءً.

وشدد عبدالعال، خلال جولته صباح اليوم، لمتابعة غلق الحدائق والمتنزهات وتطبيق الاجراءات الاحترازية فى عيد الفطر المبارك، على ضرورة استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حملاتها اليومية على المقاهي؛ لمتابعة تنفيذ الإلإجراءات الإحترازية ومنع الشيشة، فضلًا عن ضرورة أصحاب المقاهي بالالتزام لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

وأجرى محافظ القاهرة، جولة تفقدية شملت الحديقة الدولية بمدينة نصر، حدائق المنطقة الشرقية، كورنيش النيل، حدائق المنطقتين الغربية والشمالية، والمنطقة المحيطة بحديقة الفسطاط بحي مصر القديمة بالمنطقة الجنوبية.

التنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطري لتكثيف حملات الرقابة

وأكد محافظ القاهرة، التنسيق بين مديريات «الصحة» و«التموين» و«مباحث التموين» و«الطب البيطري»؛ لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، خاصة محلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها، وأماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة والمخابز، ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق؛ للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.