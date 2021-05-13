خالد الصاوي: «أفضل المشاركة بالأعمال الوطنية دون تردد لأنها تنير العقول»

عبر الفنان خالد الصاوي، عن سعادته برد فعل الجمهور حول شخصية «عادل»، التي قدمها خلال أحداث مسلسل «القاهرة كابول» في شهر رمضان 2021.

وقال الصاوي: «شخصية الضابط عادل كان له وضعية خاصة، تحديدًا عام 2011، فكان في هذا الوقت يشغل عقل ضباط الشرطة اعتقادات خاصة من خلال استعداده لكي يضحي بذاته وحياته وأسرته من أجل الدفاع عن أرض الوطن والشعب المصري، وبالتأكيد كان هذا أمرًا ضروريًا لعرضه على الشاشة، ​ويرجع الفضل أيضًا في ذلك إلى ​براعة عبدالرحيم كمال في كتابة الشخصيات، حيث إنه متميز في كتابة تلك النوعية من الأعمال الوطنية.

خالد الصاوي يتحدث عن مسلسل «القاهرة كابول»

وأضاف بطل مسلسل القاهرة كابول، لـ«الوطن»، أن المسلسل وثق فترة معينة من وجهة نظر اجتماعية، لأن مجرى الأحداث وتتابعها بدأ من عام 2008 إلى 2011، ويعتبر من الأعمال الوطنية المهمة التي عُرضت خلال الموسم الرمضاني، وأنني دائمًا أفضل المشاركة بتلك النوعية من الأعمال دون تردد، لأنها تنير في عقول الجمهور أشياء غائبة عن وعيهم.

وتابع أنه من المهم تقديم أعمال وطنية كل فترة للمواطنين، سواء بتوثيق فترة معينة، أو البحث عن بطولة أحد قصص ضباط الشرطة، وعرضها بتسلسل شديد للجمهور، حتى يتكون لدى الشعب وعي وطني.

واستطرد: «لكنني أخلي مسؤوليتي عن تصحيح مفاهيم كان السبب فيها سوء استخدام السلطة، لأن إقران الأجهزة الأمنية بالسياسة هو أكبر إساءة لها، والإساءة هنا تتمثل فى خدمة هذه الأجهزة للنظام وليس البلد والشعب، وهذا خطأ متكرر في كل الأنظمة، والحقيقة أن الجهات السياسية تدخلت أكثر من مرة للتأكيد أنها مع ثورة الشعب في أمانيه».

مسلسل القاهرة كابول

مسلسل القاهرة كابول، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، نبيل الحلفاوي، وحنان مطاوع.

وتدور أحداث مسلسل القاهرة كابول، حول 3 شخصيات مثيرة، الأول هو الإرهابي الذي يقوم بأعمال تخريبية، والثاني ضابط الشرطة الذي يتصدى له، والإعلامي المسؤول عن نقل الصورة للجمهور.