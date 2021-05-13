محافظ المنوفية يقدم كحك العيد هدية لمصابي كورونا والأطقم الطبية

اختتم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، جولته في أول أيام عيد الفطر المبارك، بزيارة مستشفى عزل الباجور، وذلك لتقديم التهنئة لمصابي فيروس كورونا والأطقم الطبية بمناسبة عيد الفطر.

وقام المحافظ بتوزيع كحك العيد على مصابي كورونا والأطقم الطبية، واطمأن على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية اللازمة لهم، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية حفاظاً على الصحة العامة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن تلك الزيارة تأتي في إطار دعم مصابي فيروس كورونا والتخفيف عنهم والوقوف على تلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم، وبعث رسالة طمأنينة للمواطنين بأن الوضع حتى الآن مطمئن داخل المحافظة، مشيداً بدور الأطقم الطبية كونهم خط الدفاع الأول لما يقومون به من دور وطني وبطولي في هذه المرحلة الحرجة لتداعيات كورونا.

وخلال جولته، وجه محافظ المنوفية بصرف مكافأة مالية لإحدى الممرضات لتفانيها وإخلاصها في العمل وتقديم الدعم النفسي للمرضى، وفي لفتة طيبة قدم محافظ المنوفية التهنئة لأطقم التمريض بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتمريض أمس 12 مايو الحالي، مشيراً إلى دورهم في هذه المرحلة والتضحيات الجليلة التي تبذلها أطقم التمريض، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا التقدير مؤكدين استعدادهم الدائم للتضحية.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على الارتقاء بالمنظومة الصحية، باعتبارها أولى اهتماماته، ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة للنهوض بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم لمواطني المحافظة، مشيرا إلى أنه لا يدخر جهدا في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.