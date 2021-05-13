«الصحة»: شحنة استرازينكا تخضع للتحليل قبل طرحها لـ«التلقيح»

كشفت وزارة الصحة والسكان، أن شحنة لقاحات استرازينكا التي وصلت مع الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس ويقدر قوامها بـ مليون و 700 ألف جرعة من لقاح ضمن اتفاقية "كوفاكس"، ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية خلال الساعات المقبلة، للتأكد من صلاحيتها وفقا لتصريح الاستخدام الطارىء من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية.

وبحسب مصدر في وزارة الصحة تحدث لـ"الوطن"، فإنه بمجرط التأكد من صلاحية الشحنة، سيتم إرسالها لمراكز التلقيح الـ400 على مستوى الجمهورية، لاستكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

يذكر أن لقاح "استرازينيكا"، حصل على موافقة الاستخدام الطارىء من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة 76% في الوقاية من فيروس كورونا، و100% حماية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

في الوقت الذي شددت فيه الصحة، أن الحاصل على الجرعة الأولى من "أسترازينيكا" سوف يحصل فيه على الجرعة الثانية بعد مرور 3 أشهر من تلقي الجرعة الأولى، بعكس الجرعة الثانية من لقاح سينو فارم الصيني الذي يحصل فيه المتلقي على الجرعة الثانية بعد 21 يومًا من الجرعة الأولى.

الصحة تستعد لاستقبال المادة الخام لتصنيع لقاح سينوفاك

فيما تستعد الصحة خلال أيام، لاستقبال 1400 لتر من المواد الخام لتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني، بناء على الاتفاقية الموقعة بين مع شركة "سينوفاك" الصينية، والتى ستكفي لتصنيع 2 مليون و250 ألف لقاح، بحسب الوزارة من المتوقع أن يتم الانتهاء من تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح سينوفاك بنهاية العام الجاري، مضيفًا أن مصر من أوائل الدول في القارة الأفريقية التي تبدأ في تصنيع لقاحات فيروس كورونا.