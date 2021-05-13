مطار القاهرة يستقبل شحنة جديدة من لقاحات كورونا قادمة من الصين (فيديو)

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا الصيني «سينوفارم»، قادمة على متن طائرة مصر للطيران، من العاصمة الصينية بكين، ضمن خطة الدولة لتوفير لقاح فيروس كورونا، لتوزيعه على مستشفيات الجمهورية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه من المنتظر وصول شحنة اللقاح الجديدة إلى مطار القاهرة على متن رحلة تابعة لشركة مصر للطيران رقم MS3002 من طراز بوينج 789، والقادمة من العاصمة الصينية بكين، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وستنهي السلطات إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنة، وتسليمها للجهات المختصة.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، استقبال مصر 900 ألف جرعة من لقاح كورونا من شركة سينوفام، تتمثل في «دفعة أولى» تقدر بنحو 400 ألف جرعة، ثم «دفعة ثانية» تتضمن 500 ألف جرعة لقاح، على أن تتسلمها معامل هيئة الدواء؛ لتحليلها، والتأكد من سلامتها، ليتم توزيعها فيما بعد على مراكز اللقاحات والتطعيمات الخاصة بوزارة الصحة والسكان.

وأكدت أن مصر حصلت من الصين على 600 ألف جرعة حتى الآن، دخلت فعليا للبلاد علي مدار الفترة الماضية، وتم تطعيم المواطنين بها، ولم يحدث للذين حصلوا علي تطعيم سينوفارم أي مضاعفات، حيث إن اللقاحات آمنة وفعالة، وليس لها أي أضرار، وإنما تحمي من العدوى بنسبة 86%، وتستطيع تكوين أجسام مضادة للفيروس بنسبة 99% وتمنع الدخول في الحالات الحرجة بنسبة 100%.