السفير الألماني بالقاهرة يهنئ المصريين بعيد الفطر المبارك

هنأ سفير ألمانيا لدى القاهرة، سيريل نون، المصريين بعيد الفطر المبارك، في منشور له عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «في نهاية شهر رمضان أود أن أهنئ جميع المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك».

وأعلن السفير الألماني، وصول شحنة لقاحات جديدة لمصر، قائلا: «لقد جرت العادة على أن شهر رمضان وعطلة عيد الفطر من المناسبات التي يجتمع فيها الناس ويشد بعضهم أزر بعض، لاسيما في الأوقات العصيبة، ولأشد ما أسعدني بصفة خاصة أن نرى لفتة أخرى من لفتات التضامن اليوم، ألا وهي وصول الشحنة الجديدة من اللقاحات التي تضم 1.77 مليون جرعة تم إيصالها عبر منصة كوفاكس».

وأكد السفير الألماني، أن هذه اللفتة تبرهن على أن التعاون الدولي والتضامن قد أتى ثماره، ما يدعونا إلى الأمل، ولا أستطيع أن أتصور يومًا أجمل من هذا اليوم، الذي نشهد فيه الخطوة القادمة نحو تحقيق الأمان والعودة إلى الأوضاع الطبيعية.