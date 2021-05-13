«القوى العاملة» تعيد معاشا من إيطاليا لمواطنة بعد توقفه 16 شهرا

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب المواطنة «ليلى .ش.خ» من محافظة الشرقية، في استرجاع صرف معاشها عن زوجها المرحوم «حسني. ص. ب» الذي توقفت التأمينات الإيطالية عن صرفه من فبراير 2019 دون معرفة السبب، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها تباعا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنّ الوزير تلقى تقريرا من عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه إلى أنّه بالتواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية (INPS) تم بحث ملف المعاش الخاص بزوج المواطنة، واتضح أنّ سبب إيقاف صرف المعاش هو عدم تقديم المواطنة شهادة تفيد أنّها ما زالت علي قيد الحياة.

وتواصل رئيس المكتب مع المواطنة وأرشدها لما هو مطلوب لتقديمه لـCITY BANK بإنجلترا، وهو الجهة المسؤولة عن صرف المعاشات، ويتابع المكتب عودة صرف المعاش للمواطنة.

وأوضح رئيس مكتب التمثيل العمالي، أنّ المواطن وهو على قيد الحياة اشتكى من عدم وصول معاشه الشهري، وعدم إرسال متجمد الـ8 شهور بما قيمته 2700 يورو، وتواصل مكتب التمثيل العمالى مرة أخرى مع الهيئة وتم إزالة الأسباب المسببة لحجز المتجمد، وتحويله على الحساب الشخصى للمواطن ببنك الإسكندرية مع معاش شهر يناير 2019 أي بما يوازي 60 ألف جنيه مصري تقريبا.

وتواصل المواطن مع عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي ، وأبدى شكره لوزير القوى العاملة محمد سعفان، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، ومكتب التمثيل العمالي على جهودهم في حل مشكلة معاشه المتأخر، وأرسل صورة من إذن تحويل المعاش والمتجمد.