وزير القوى العاملة يهنئ نواب البرلمان والشيوخ بعيد الفطر

أرسل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، برقية تهنئة لأعضاء مجلسي نواب البرلمان والشيوخ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقدّم الوزير في برقيته بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتقدير والاعتزاز ودوام التوفيق، معربا عن تمنياته بأن يحمل العيد كل الأماني الطيبة لمصر وشعبها العظيم، داعيا الله عز وجل بمزيد من الازدهار والتقدم في سبيل مستقبل أفضل لمصر والمصريين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان، وأن تحقق كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار، وكل عام وأنتم بخير.