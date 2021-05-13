تفاصيل اتصال هاتفي بين أبو مازن وماكرون لبحث التطورات في فلسطين

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونظيره الفرنسي مانويل ماكرون؛ هاتفياً، التطورات والأحداث في مدينة القدس، وقطاع غزة، والضفة الغربية.

وأكد أبو مازن، خلال الاتصال الهاتفي، ضرورة وقف العدوان الإجرامي الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي كل مكان، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا، ومقدساتنا الإسلامية، والمسيحية، خاصة بالمسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة، ومنع الاستيلاء على أراضي ومنازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح.

وشدد الرئيس الفلسطيني، على أهمية قيام فرنسا، والاتحاد الأوروبي، وأطراف الرباعية، بلعب دور محوري لخلق أفق سياسي يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، وعقد مؤتمر دولي للسلام يضمن إنهاء الاحتلال، واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي، أن بلاده تبذل جهودًا مع الأطراف ذات العلاقة، للوصول إلى تهدئة تضمن وقف التصعيد الجاري حاليًا، مشددًا على أهمية العمل وبشكل فوري للوصول إلى التهدئة، وتجنب المدنيين ويلات هذا التصعيد.