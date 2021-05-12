تصريحات الرئيس الفلسطيني: القدس عاصمة فلسطين الأبدية ولا سلام بدونها

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، أن هناك اتصالات مستمرة لوقف العنف في الأراضي المحتلة، ولفت الرئيس الفلسطيني في تصريحاته إلى أن إسرائيل، تمارس تطهيرًا عرقيًا في القدس المحتلة.

تصريحات الرئيس الفلسطيني جاء فيها: «إن القدس عاصمة فلسطين الأبدية، وأنه لا سلام من دونها، واعتبرها خطًا أحمرًا، وإسرائيل تحاول فرض واقع استعماري في المدينة المحتلة».

وأشار الرئيس الفلسطيني، إلى أنهم يبحثون كافة الخيارات للرد على العدوان الإسرائيلي.

وأكدت روسيا، أن محاولات إسرائيل تغيير الطابع الجغرافي والسكاني والتاريخي لمدينة القدس، غير قانونية وتعتبر لاغية، مطالبة إسرائيل، بوقف الأنشطة الاستيطانية في الأراض الفلسطينية المحتلة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، في تصريحات صحفية: «ندين بشدة كل مظاهر العنف بحق السكان المدنيين وكذلك جميع الخطوات التي من شأنها أن تجعل الوضع أكثر صعوبة»، مشددا على ضرورة إعادة إطلاق العملية التفاوضية على الأساس القانوني الدولي المعترف به.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال مساء اليوم الأربعاء، إن بلاده رفضت مقترحات لوقف إطلاق النار من أطراف لم يسمها، حسبما ذكرت «العربية».

وأعلن نتنياهو مساء الأربعاء، أن العملية العسكرية الإسرائيلية ستستمر لأسبوع على الأقل.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، من تواجدها العسكري في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، تمهيدا لاقتحامه من قبل المستوطنين.

وأفاد شهود عيان، بأن حالة من التوتر سادت في حي الشيخ جراح، عقب وصول أعداد من المستوطنين المقتحمين إلى المكان، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافوا أن قوات الاحتلال حاولت إخلاء المنطقة من المتضامنين مع الأهالي المهددين بالإخلاء من منازلهم بالحي لصالح الاستيطان.

واستشهد أربعة مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت «وفا»، بأن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في أحد شوارع المخيم ما أدى إلى استشهاد المواطنين الأربعة وجرى نقلهم جميعاً إلى مستشفى شهداء الأقصى القريب.

وأضافت الوكالة أن طواقم الإسعاف عثرت على جثة أحد الشهداء الذين ارتقوا خلال غارة على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، قبل يومين، وجرى نقله إلى مستشفى بيت حانون الحكومي.