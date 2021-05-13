غزة تحت القصف 2021.. استشهاد 83 فلسطيني جراء غارات الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 83 شهيدا، بينهم 17 طفلاً، و6 سيدات، ومسن، وإصابة 388 مواطنا بجروح مختلفة، منهم 115 طفلا، و50 سيدة حيث إن غزة تحت القصف 2021 المتواصل لليوم الرابع على التوالي على قطاع غزة.

وأفادت وكالة «معا»، باستمرار الغارات الجوية من الطيران الحربي الإسرائيلي، والقصف المدفعي من الدبابات، والبوارج البحرية الإسرائيلية، مستهدفة غزة تحت القصف 2021 أبراجا، ومنازل، وشققا سكنية، وبنى تحتية، ومؤسسات حكومية، وأهلية، ومكاتب إعلامية، وشركات إنتاج إعلامي، ومصارف، وطرق رئيسية، في كل مناطق قطاع غزة.

وأكدت، أن طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت بصاروخ مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، ما أوقع عددا من الإصابات، تم نقلها إلى مستشفى الإندونيسي في البلدة لتلقي العلاج.

كما قصفت طائرات الاحتلال موقعا قرب وادي غزة، جنوب غرب المدينة، بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، إضافة إلى استهداف مجمع أنصار غرب غزة بصاروخ واحد، ومجمع أبو خضرة ومحيط مفرق السرايا وسط مدينة غزة.

وقصف الطيران الحربي أرضا زراعية بالقرب من دوار الشهداء غرب مخيم جباليا شمال القطاع، إضافة إلى قصف مدفعي بثلاث قذائف في محيط معبر بيت حانون شمال القطاع.

وألغت شركات طيران كبرى، الخميس، رحلاتها إلى إسرائيل بسبب التصعيد العسكري على جانبي الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل المستمر منذ الاثنين الماضي.

وأعلنت خطوط شركة لوفتهانزا الألمانية عن توقيف رحلاتها الجوية إلى مطار تل أبيب، بسبب الوضع الأمني المتدهور بين قطاع غزة وإسرائيل.

وتوقعت الشركة استئنافها رحلاتها إلى إسرائيل في 15 مايو، على أمل أن يسود الهدوء الأراضي الفلسطينية وسط تحركات دولية وإقليمية من أجل وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل.

من جانبها، ألغت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من وإلى تل أبيب، الخميس، وسط تصاعد حدة التوتر في العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة.