إزالة التعديات على الأراضي الزراعية يوم الوقفة.. والتحقيق مع المخالفين

قال الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إنّه جرى إزالة جميع حالات التعدي خلال وقفة عيد الفطر المبارك أمس الأربعاء، حيث بلغت نحو 53 حالة بمساحة فدانين و9 قراريط، وجاءت محافظة المنوفية في المركز الأول بـ21 حالة تعد والفيوم 19 ثم محافظات الشرقية والغربية والبحيرة 17.

وأضاف عيسى أن غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر بناء على توجيهات وزير الزراعة من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل وأن هناك تنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظاتلإزالة التعديات كما يتم إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المشددة، بمنع التعدي على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية في المهد لأي حالة تعد.