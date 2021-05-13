البورصة المصرية تربح 13.3 مليار جنيه في ثلاث جلسات

اختتمت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع المنقضي يوم الثلاثاء 11 مايو الجاري آخر جلسات الأسبوع على ارتفاعات جماعية، حيث بلغ عدد جلسات التداول هذا الأسبوع ثلاث جلسات فقط بسبب "عطلة عيد الفطر".

أغلق مؤشر "إيجي إكس 30" الأسبوع المنهي في 11 مايو الجاري عند مستوى 10767.84 نقطة, مسجلا ارتفاعًا بنحو 1.7%، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70 EWI" بنسبة 1.46% مغلقًا عند 2161.97 نقطة, وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان الجديد بنسبة 1.51% عند مستوى 3096.77 نقطة.

وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر "إيجي إكس 50" ليحقق مكاسب بنحو 1.23% ليصعد عند مستوى 2108.82 نقطة.

وسجلت البورصة في 3 جلسات حجم تداولات بلغ 1.041 مليار جنيه مقارنة مع 1.148 مليون سهم في الأسبوع السابق له، بلغ 10.6 مليون سهم.

وحققت هذه التداولات ما قيمته 10.6 مليار جنيه في 3 جلسات فقط، مقارنة مع 10 مليار جنيه في الأسبوع السابق له.

أما عن القيمة السوقية للبورصة المصرية، فقد سجلت 672.2 مليار جنيه خلال 3 جلسات الأسبوع، مقارنة مع 658.9 مليار جنيه في الأسبوع السابق له، مرتفعة بنحو 2% ومكاسب نحو 13.3 مليار جنيه.

وأعلنت البورصة المصرية إجازة رسمية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81.6 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.9 %و العرب على 6.5 %، و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

فيما سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 203.5 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 117.1 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.