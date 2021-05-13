القوى العاملة تعين 68 شابا واستخراج 186 شهادة قياس مستوى مهارة بمطروح

عيّنت مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، 68 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، بينهم شاب من ذوي الهمم والقدرات، من خلال شهادات القيد المرتدة (كعب العمل) من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم لـ196 طالب عمل، حسب ما أوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

وأوضح عاطف درويش مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات شهر أبريل الماضي، أنّ المديرية استخرجت 186 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وجرى الانتهاء من 3 دورات تدريبية بـ3 ورش لـ28 متدربا ومتدربة، بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بواحة سيوة، على مهن التفصيل والحياكة لـ10 متدربات، وكهربائي التوصيلات لـ9 متدربين، والسباكة الصحية لـ9 متدربين.

أما في مجال التفتيش العمالي، فتشت المديرية على 264 منشأة، وأسفر عن تحرير 23 محضرا لمنشآت مخالفة، وبحث 21 شكوى عمالية.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية على 109 منشآت، فضلا عن 16 حملة تفتيشية وبحث شكوى، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحرير 7 محاضر سلامة وصحة مهنية، فضلا عن عقد 3 ندوات توعية.

وأشار مدير المديرية إلى أنّ المديرية صرفت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا، منحا للمسجلين بالإدارة بلغت 184 ألف جنيه لـ86 عاملا للرعاية الاجتماعية لهم، منها 43 منحة مولود جديد، و15 منحة زواج، و6 منح وفاة، وعمل 11 عملية صغرى وكبرى لـ11 عاملا من المسجلين بالمديرية، وذلك للمساهمة في تخفيف العبء على تلك الفئة.