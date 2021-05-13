جامعات القاهرة وسوهاج والقناة تكشف عن خطتها لاستكمال الدراسة بعد العيد

كشفت بعض الجامعات الحكومية، عن خطتها لاستكمال الدراسة، بعد عيد الفطر المبارك، والاستعداد لعقد الامتحانات النهائية مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي لجامعة القاهرة، إن كليات الجامعة تستكمل شرح المقررات الدراسية وفق نظام التعليم الهجين، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد في الكليات التي تستلزم الحضور الفعلي مثل الكليات النظرية، وفي السكاشن العملية.

وأضاف علم الدين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم إعلان جداول الامتحانات النهائية لغالبية الكليات بعد عيد الفطر المبارك، مؤكداً أنه هناك بعض الكليات التي قررت إجراء الامتحانات إلكترونياً مثل كلية الإعلام وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

جامعة سوهاج: تكثيف الإجراءات الاحترازية في الكليات بالتزامن مع عقد الامتحانات

من جانبه أكد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أنه سيتم إعلان تفاصيل امتحانات نهاية العام الدراسي بعد عيد الفطر المبارك، موضحاً أن الامتحانات ستبدأ في أول شهر يونيو المقبل وتنتهي في أول يوليو، مؤكداً أنه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية المشددة في جميع الكليات بالتزامن مع عقد الامتحانات.

وأشار عزيز إلى «الوطن»، أن الكليات انتهت من وضع جدول الامتحانات، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن جدول الامتحانات بعد عيد الفطر، مشيراً إلى استكمال الدراسة بنسبة 50% حضور فعلي في الكليات و50% إلكترونياً عبر التقنيات الحديثة.

جامعة القناة: تكثيف شرح المقررات الدراسية إلكترونيا بعد العيد

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسئول بجامعة قناة السويس، عن أنه تم دمج امتحانات «الميد تيرم» مع امتحانات نهاية العام الدراسي، موضحاً أن الامتحانات ستبدأ في أول يونيو المقبل، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف «المصدر» لـ«الوطن»، أنه سيتم تكثيف شرح المقررات الدراسية إلكترونياً بعد عيد الفطر للانتهاء منها قبل بدء الامتحانات، موضحاً أنه سيتم منح الطلاب إجازة من الجامعة قبل بدء الامتحانات بحوالي 10 أيام حتى يتمكن الطلاب من إلمام المقررات الدراسية قبل بدء الامتحانات.

وتابع المصدر، أنه سيتم تعقيم المدرجات في مختلف الكليات للاستعداد للامتحانات، بالإضافة إلى الإعلان عن جداول الامتحانات في مختلف الكليات خلال أيام.