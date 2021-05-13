التنمية المحلية ترصد تجمعات في محيط الحدائق وتوجّه بفضها

قال مصدر في وزارة التنمية المحلية، إنّه وفقا للقرارات الحكومية المُعلنة من قبل اللجنة الحكومية لإدارة أزمة فيروس كورونا، فسيتم فض أي تجمعات في محيط الحدائق والمتنزهات والمراسي النيلية.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه وفقا للقرار الحكومي بإغلاق المتنزهات والحدائق العامة والمراسي النيلية في عطلة عيد الفطر المبارك التي بدأت أمس الأربعاء وتمتد حتى الأحد المقبل، وبناء عليه جرى غلق أبواب الحدائق وعدم استقبال المواطنين، لكن لوحظ في بعض الحدائق خلال الساعات الأخيرة، تجمعات لمواطنين في محيطها، وسيتم التعامل بالصرف والفض الفوري لهذه التجمعات التي تخالف الإجراءات الاحترازية لمواجهة تصاعد إصابات فيروس كورونا.

حملات تفتيشية مستمرة على المقاهي والكافهيات والمولات

وشدد المصدر على أنّ هناك حملات تفتيشية مستمرة على المقاهي والكافهيات والمولات التجارية للتأكد من التزامهم بمواعيد الغلق اليومية المقررة في التاسعة مساء، والتأكد من تطبيق المطاعم والكافيهات نسبة الإشغال المحددة بـ50% فقط من سعة المكان.

يأتى ذلك في الوقت الذي شكلت فيه وزارة السياحة والآثار، غرفة عمليات لتلقي وبحث أي شكاوى ورصد أي مخالفات، بسبب حلول عيد الفطر المبارك وتوقع بزيادة حركة السياحة الداخلية، وسيكون دور غرفة العمليات قياس مدى التزام المنشآت بضوابط السلامة الصحية حفاظا على سلامة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين والسائحين.

وتكثّف الوزارة لجان التفتيش الدورية خلال أيام العيد على المنشآت الفندقية والمطاعم والكافيتريات السياحية على مستوى الجمهورية، للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة، وحال رصد هذه اللجان أي من المخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وفضت اليوم قوات الشرطة بمديرية أمن الإسماعيلية، تجمعات لبعض المواطنين بمنطقة نمرة 6، حيث توجهت حملات أمنية مكبرة ضمّت رجال البحث الجنائي والمرور وضباط الأمن العام، لمنطقة نمرة 6 التابعة لحي أول لمنع تجمع المواطنين.