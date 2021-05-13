زحام شديد عقب صلاة العيد.. الأمن يفض تجمعات بالشاطئ العام في الغردقة

شهدت الشوارع المحيطة بمسجد الميناء الكبير بالغردقة زحاما شديدا، عقب أداء المواطنين صلاة عيد الفطر، صباح اليوم الخميس، إذ خرج الآلاف من المواطنين في تكدس، دون مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

ونجحت أجهزة الأمن بالغردقة، من فض التجمعات الكبيرة للمواطنين، عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك؛ إذ تجمع الآلاف بساحة مسجد الميناء والشوارع المحيطة، بسبب بقاء المواطنين لالتقاط الصورة التذكارية وتبادل التهاني، مصطحبين معهم أطفالهم.

وأدى اللواء عاطف وجدي، سكرتير مساعد المحافظة، واللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة الغردقة، صلاة عيد الفطر بمسجد الميناء الكبير بالغردقة، نيابة عن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وكثفت أجهزة الأمن من تواجدها بالشواطئ العامة وانتشرت الخدمات الأمنية والكمائن الثابتة والمتحركة، ونجحت في فض تجمعات بالشاطئ العام رقم 4 بمدينة الغردقة، المعروف بكورنيش ميريت، وتم التنبيه على المواطنين بعدم الجلوس على الشاطئ، فيما سمحوا لهم بالترجل فقط، وأغلقت أماكن انتظار السيارات الموازية للشاطئ.

كانت أوقاف البحر الأحمر خصصت 228 مسجدا لأداء صلاة العيد الفطر المبارك، وهي المساجد المسموح بها أداة صلاة الجمعة، والمرافق بها ساحات واسعة بواقع مسجد في الغردقة، و30 في مدينة رأس غارب، و18 في سفاجا، وغيرها، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية كافة، طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.