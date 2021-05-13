الزراعة تتابع استلام تقاوي خام المحاصيل الشتوية في 14 محطة (صور)

قال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، إنّ العمل مستمر في محطات التقاوى على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لاستلام التقاوي الخام للمحاصيل الشتوية، بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتشكيل غرف متابعة في جميع قطاعات الوزارة.

وأضاف أنّ أعضاء الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى موجودين في جميع محطات غربلة وإعداد التقاوى وعددها 14 محطة على مستوى الجمهورية لاستلام تقاوى خام المحاصيل الشتوية وفي مقدمتها القمح المحصول الاستراتيجي حيث تهدف الوزارة لتحقيق المستهدف من استلام خام تقاوى القمح من حقول الإكثار لدى المزارعين وجهات أخرى.

ويستمر العمل بالمحطات لتوزيع تقاوى محاصيل الصيف إلى منافذ التوزيع التابعة للوزارة وفي مقدمتها محصول القطن، خاصة محافظات الوجه البحري.