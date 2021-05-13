سقوط 18 شهيدا فلسطينيا وإصابة العشرات ومفقودين في أول أيام عيد الفطر

استشهد منذ فجر اليوم، أول أيام عيد الفطر، 18 مواطنًا فلسطينيًا، وأصيب عشرات آخرون بعد سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة، كان أعنفها في شمال قطاع غزة، ولا تزال مستمرة.

ووفقًا لشهود عيان، فإن الطائرات الحربية الإسرائيلية، استهدفت فجر اليوم، محيط دوار زايد شمال قطاع غزة ودمرت المنطقة بأكملها على رأس ساكنيها، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة العشرات ممن زالوا تحت الأنقاض، فضلًا عن استشهاد مواطنين بعد استهداف منطقة عزبة بيت حانون شمال القطاع، واستشهاد آخر بعد استهدافه بحي الشجاعية شرق قطاع غزة، بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية.

كما استهدفت الطائرات الحربية، منذ الصباح، منازل المواطنين الفلسطينيين في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس ومنزلًا شرق منطقة التفاح، واستهداف أرض زراعية غرب بيت لاهيا، وشقة سكنية تعود لعائلة حرارة بمنطقة المطار شرق الشجاعية، ومنزلًا يعود لعائلة الحواجري في محيط مقبرة الشيخ رضوان وسط مدينة غزة.

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في بلدة جباليا النزلة شمال قطاع غزة، كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف شرق دير البلح.

ووفقا لمصادر طبية فلسطينية، فإن عدد الشهداء وصل اليوم إلى اليوم إلى 83 شهيدًا، بينهم 17 طفلًا، و7 سيدات، وإصابة 487 بجراح مختلفة، منذ بدء العدوان مساء الاثنين الماضي.