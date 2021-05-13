عاجل.. السعودية تعلن إصابة 1116 حالة بكورونا في أول أيام عيد الفطر

طالبت وزارة الصحة السعودية، المواطنين والمقيمين بتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمّنت تسجيل 1116 حالة مؤكدة وتعافي 1129 حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9244 حالة منها 1344 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أنّ إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 430505 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 414139 حالات.

وفيما يخص الوفيات، جرى تسجيل 11 وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 7122 حالة، فضلا عن إجراء 71457 فحصا مخبريا جديدا.

ونصحت الوزارة السعودية، بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

وأعلنت السعودية، الثلاثاء، سلسلة من الغرامات التي سيتم فرضها على الأفراد والشركات التي لا تمتثل للوائح COVID-19 والتباعد الاجتماعي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وتتراوح الغرامات بين 10 آلاف ريال 2666 دولارا و50 ألف ريال للأفراد، بينما يتعين على الشركات دفع بين 10 آلاف و100 ألف ريال.

وأضافت وكالة الأنباء السعودية أنّ الأفراد وأصحاب الأعمال السعوديين قد يتعرضون للمحاكمة حال تكرار المخالفات.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنّه إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 14 رمضان 1441هـ بشأن اعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا COVID-19، وما تم إعلانه بتاريخ 7 شوال 1441هـ بشأن تعديل اللائحة وجدول تصنيف المخالفات، وجرى تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير البروتوكولات الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا COVID-19 والعقوبات المقررة، لتشمل مخالفات إضافية لما سبق إعلانه.

ويعاقب المسؤول عن التجمع وصاحب المنشأة بـ10.000 ريال، عن التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.

وبـ15.000 ريال، التجمع غير العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة في حيز واحد أو محدد.

وثالثا تغرم بـ40.000 ريال التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص، وبـ50.000 ريال، أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، بحيث يتكون من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.