الصحة : استمرار عمل مراكز تلقي اللقاحات في العيد حتى 9 مساء

تواصل وزارة الصحة والسكان، استقبال المواطنين بمراكز تلقي اللقاحات الخاصة بفيروس كوورنا، المنتشرة عبر محافظات الجمهورية، ووصل عددها لـ400 مركزا، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، التى بدأت الأربعاء، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وستكون مواعيد الحصول على اللقاح، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، بشرط تلقي المستحق للقاح رسالة نصية بشأن موعد ومكان حصوله على اللقاح، حيث يسبق تلك الخطوة، تسجيله لطلب الحصول على اللقاح عبر الموقع الرسمي المخصص للتسجيل، وأن يلتزم المستحق للقاح الذي وصلته الرسالة، بمكان وموعد الحصول على اللقاح، مع السماح بامكانية الاعتذار عن الحصول على اللقاح، قبل الموعد، حال وجود أى ظروف طارئة لدى الشحص، بإبلاغ الخط الساخن للوزارة عبر الرقم 105.

الصحة تنشر مكونات اللقاح المضاد لكورونا

ومساء الخميس، نشرت وزارة الصحة عبر الصفحة الرسمية للوزارة، منشورًا توعويا حول مكونات لقاح فيروس كورونا، شارحة ما يحتويه اللقاح من أجزاء من الفيروس يتم إضعافها أو تعطيلها، لتقوم بتحفيز المناعة على تكوين أجسام مضادة لتقاوم الفيروس

يذكر أن مصر استقبلت مع الساعات الأولى لصباح الخميس، مليون و768 ألفًا و800 جرعة من لقاح فيروس كورونا «أسترازينيكا»، ضمن اتفاقية «كوفاكس»، بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات جافي، وذلك ضمن 40 مليون جرعة، من المقرر استقبالها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن استقبالها أمس الخميس، 500 ألف جرعة من لقاحات سينو فارم الصيني

وتخضع الشحنة في هذه الأثناء، للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية، قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار أن متلقي لقاح «أسترازينيكا»، سيحصلون على الجرعة الثانية، بعد مرور 12 أسبوعًا من تلقي الجرعة الأولى.