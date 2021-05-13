فيديو.. رامي جمال يحتفل بالعيد مع جمهوره ويطرح أغنية «دقيقة واحدة»

يحتفل الفنان رامي جمال مع جمهوره بعيد الفطر المبارك، من خلال طرحه لأحدث أغنياته بعنوان «دقيقة واحدة»، مع شركة «نجوم ريكوردز»، من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، وتعد الأغنية هي الثالثة من ألبومه الجديد الذي يتم طرحه بشكل متتابع خلال الفترة المقبلة.

ومن كلمات الأغنية: «أفردلي وشك وأتعدللي، علشان فاضللي دقيقة واحدة وأقولك باى، كلمة واحدة، أعمل حسابى إنك معايا ولا أنت جاي الدور الجاي»

وكان رامي جمال طرح من قبل أغنيته «مبتكبريش» من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، وأغنية «ولسه» من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

ألبوم رامي مع شركة نجوم ريكوردز من المقرر أن يُطرح كاملا مع نهاية العام الجاري، حيث سيطرح كل شهر أغنية من الألبوم والذى يحمل رقم 5، حيث سبق وأن طرح مع الشركة ألبومات أنا لوحدي وملناش إلا بعض وليالينا وفترة مش سهلة.

كما شارك رامي مؤخرا فى مسلسل بين السماء والأرض وقدم لأول مرة تتر أغنية درامية وهي بعنوان «ممثلين» والذى قام ببطولته الفنان هاني سلامة ودرة ونجلاء بدر ومحمد ثروت وأحمد بدير ويسرا اللوزي وعدد كبير من نجوم الكوميديا، وكان من تأليف إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل.

ومن المقرر أن يقدم جمال خلال الفترة المقبلة عددا من الحفلات الغنائية مع عودة النشاط بسبب فيروس كورونا، حيث أن آخر حفلاته الغنائية كانت مع الفنان تامر عاشور وأقيم قبل عدة أسابيع من بدء شهر رمضان الكريم، وقدم فيها عددا كبيرا من أهم وأبرز أغنياته منها سقف وأنا لوحدي وفكرة المتساب.