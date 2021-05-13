ما حكم تأخير إخراج زكاة الفطر عن صلاة العيد سهوا أو عمدا أو عن عذر؟.. المفتي يوضح

زكاة الفطر هي الزكاة التي فرضت على المسلمين، وإضافة الزكاة إلى الفطر من إضافة الشيء لسببه، ويعد الفطر من رمضان سبب وجوبها، وفرضت في السنة الثانية للهجرة، وهي زكاة أبدان لا زكاة مال، ويتساءل البعض بالتزامن مع انتهاء شهر رمضان، عن حكم تأخير إخراجها سواء سهوا أو عمدا أو عن عذر.

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ، إن زكاة الفطر فريضة واجبة؛ لما روي ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين» رواه مسلم.

وأكد مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن الزكاة تجب عن كل مسلم عبد أو حر، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، ويخرجها الإنسان عن نفسه وعمن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها عنها زوجها.

وعن وقت وجوبها؛ أشار إلى أن زكاة الفطر تجب عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، والقول الآخر للمالكية أنها تجب بطلوع فجر يوم العيد.

يحرم تأخير الزكاة عن يوم العيد

كما ذهب الجمهور إلى جواز إخراجها إلى غروب شمس يوم العيد، ويسن عندهم ألا تتأخر عن صلاة العيد، ويحرم عندهم جميعًا تأخيرها عن يوم العيد -الذي ينتهي بغروب شمسه- من غير عذر، ولا تسقط بهذا التأخير، بل يجب قضاؤها.

واستشهد مفتي الجمهورية بقول الإمام النووي الشافعي في كتاب «المجموع شرح المهذب» «6/ 142، ط. دار الفكر» في معرض الحديث عن زكاة الفطر وتأخيرها عن صلاة العيد: «ومذهبنا أنه لو أخرها عن صلاة الإمام وفعلها في يومه لم يأثم وكانت أداء، وإن أخرها عن يوم الفطر أثم ولزمه إخراجها وتكون قضاء».

وقول الإمام البهوتي الحنبلي في كتاب «كشاف القناع» «2/ 252، ط. دار الكتب العلمية»): «فَإِن أَخَّرَهَا عَنهُ» أَيْ عَن يُومِ العِيدِ «أَثِمَ» لِتَأخِيرِهِ الوَاجِبَ عَن وَقتِهِ، وَلِمُخَالَفَتِهِ الأَمْرَ «وَعَلَيهِ القَضَاءُ» لأَنَّهَا عِبَادَةٌ فَلَمْ تَسْقُط بِخُرُوجِ الوَقتِ، كَالصَّلاةِ».

حكم تأخيرها إلى نهاية يوم العيد

وعن جواز تأخير إخراجها إلى نهاية يوم العيد: ما رواه البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغيرٍ وكبيرٍ وحرٍ ومملوكٍ صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ، قال: وكان يؤتى إليهم بالزبيب والأقِط فيقبلونه منهم، وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقسموه بينهم، ويقول: «اغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ».

واستشهد فضيلته، بقول العلامة ابن قدامة في «المغني»: «المستحب إخراج صدقة الفطر يوم الفطر قبل الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فإن أخَّرها عن الصلاة ترك الأفضل؛ لما ذكرنا من السنة؛ لأن المقصود منها الإغناء عن الطواف والطلب في هذا اليوم، فمتى أخرها لم يحصل إغناؤهم في جميعه، لا سيما في وقت الصلاة، ومال إلى هذا القول عطاء ومالك وموسى بن وردان وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال القاضي: إذا أخرجها في بقية اليوم لم يكن فعل مكروهًا؛ لحصول الغَنَاء بها في اليوم».

وعلى هذا فإن إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، فيسن ألا تتأخر عن صلاة العيد، لكن إن تأخر إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه فهو جائزٌ ولا حرج فيه ويقع مجزئًا، وأما تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر فحرام يأثم فاعله، ومع هذا فإنها لا تسقط بمضي زمنها، بل هي باقية في الذمة متعلقة بها حتى تُقضى.