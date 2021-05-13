5 أغنيات من «الاختيار 2» نالت إعجاب الجمهور وحققت ملايين المشاهدات (فيديو)

شهد مسلسل «الاختيار 2.. رجال الظل» عرض العديد من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور وحققت ملايين المشاهدات، وآخرها أغنية «إحنا مش بتوع حداد» التي أداها أبطال العمل في ميدان التحرير، وحققت ما يزيد عن 4.5 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

ونعرض لكم في السطور التالية الأغاني التي عرضها مسلسل الاختيار ووجدت تفاعلا كبيرا من الجمهور.

أغنية التتر «روحنا في إيدينا»

لاقت أغنية تتر بداية المسلسل «روحنا في إيدينا» تفاعلا كبيرا من الجمهور، وهي من غناء أحمد سعد، وكلمات نصر الدين ناجي، وألحان أحمد فرحات.

وتقول كلمات الأغنية: «بص فى عينينا نقدر على الدنيا ولا تقدر علينا.. روحنا فى إيدينا.. ناسنا وترابنا وأرضنا بتتحامى فينا.. على قلب واحد بركان تقرب ينفجر والجمر قايد.. الحق واحد متجبش نار جنب البارود وتصحى مارد.. الارض عرض الناس ميكفيناش فيها.. ورا كل باب حراس واقفين بنفديها.. الغدر كيد وجبان عمره ما يتآمن .. حالفين تعيش فى أمان ميعشلهاش خاين».

أغنية زفة شهيد

أما أغنية «زفة شهيد»، والتي عُرضت تزامنا مع أحداث استشهاد العقيد محمد مبروك، فقد حققت تفاعلا كبيرا وأصبحت «تريند» على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي من غناء محمد منير، وكلمات كوثر مصطفى، وألحان وتوزيع أحمد فرحات.

وتقول كلمات الأغنية: «وسلام عظيم لشهيد.. رايح على الجنة.. والدم حنى البدن ... والدم مش حنة.. يوم ما ناديتي يا مصر.. كان أول الطالعين.. يفدي بروحه ترابك.. وهو من الراضيين.. ميهمهوش لو مات ... في سبيلك ألف مرة.. كل اللي يهمه أنك.. تعيشي يا مصر حرة.. تعيشي يا مصر حرة.. تعيشي يا مصر حرة.. العزف عالمزمار.. والخيل يتمختر.. ملايكة ع الصفين.. لابسه حرير أخضر.. والزفة زفة مين.. زفة جدع أسمر.. الزفة زفة مين ... زفة جدع أسمر.. مبروك شهيدك بطل.. ومصر بيه تفخر.. مبروك شهيدك بطل.. ومصر بيه تفخر».

أغنية ضالين

وعرض المسلسل أغنية «ضالين» تزامنا مع مشاهد جنازة شهداء الواحات، وهي من غناء محمد منير أيضًا، وكلمات نصر الدين ناجي، وألحان أحمد فرحات.

وتقول كلمات الأغنية: «ضالين.. تاهوا في العنوان، ملاعين في كل كتاب ما يعرفهم مكان.. ضالين حتى يوم الدين.. هو اللي صان عرض الوطن زي اللي خان!.. النور في السما عناقيد، أطهر شبابك يا بلد هيبات شهيد.. ويا عين ودعي الجدعان.. رايحين سوا على الجنة إيد بتشد إيد».

«وجع الفراق يا حبايبي طعم الصبر.. والصبر علم ناسنا تتحمل، حلم الشهيد جوانا حي وحر، عنكم نشيل الحمل ونكمل.. الغدر صابكم يا نضر عيني، يا ورد مصر اللي اتقطف بدري.. نوركم هيفضل ضيه في جبيني يا أحلى صحبة في وردنا البلدي».

أغنية «وقت الحساب»

وفي آخر مشهد من الحلقة الأخيرة، عُرضت أغنية «وقت الحساب»، وهي من غناء أحمد سعد كلمات أحمد حسن راؤول وألحان مدين.

وتقول كلماتها: «وقت الحساب ما بينا ابتدا والحق جاي خلاص.. فاكريني هعدد واتنسيت وإن اللي راحوا رخاص، زلزال ودمر حلمكم هد البحور على الراس».

أغنية إحنا مش بتوع حداد

ومع انتهاء الجزء الثاني من المسلسل، طرح صناع العمل أغنية «إحنا مش بتوع حداد» التي شارك في تصويرها جميع أبطال وضيوف شرف الجزئين الأول والثاني من العمل.

الأغنية لاقت تفاعلا كبيرا جدا من الجماهير، وحققت أكثر من 4.5 مليون مشاهدة، بعد أقل من 24 ساعة من طرحها، عبر الصفحة الرسمية لقناة ON على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».