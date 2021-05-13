أحمد فؤاد سليم عن تصوير «إحنا مش بتوع حداد» في الاختيار 2: خدت ساعتين

انتهت أحداث مسلسل «الاختيار 2» بأوبريت «إحنا مش بتوع حداد»، من كلمات أحمد راؤول، وألحان أحمد جمال، وتوزيع يحيى يوسف، عن طريق فيديو كليب يضم نجوم الجزأين الأول والثاني من المسلسل، وعدد من رجال الجيش والشرطة، ومختلف طوائف الشعب، في ميدان التحرير، بإخراج من أحمد المرسي.

كواليس تصوير «إحنا مش بتوع حداد»

وكشف الفنان أحمد فؤاد سليم، والذي قدم شخصية والد الشهيد العقيد أحمد المنسي في الجزء الأول، عن تفاصيل تصوير أغنية «إحنا مش بتوع حداد» في ميدان التحرير، ومشاركته فيها، قائلا إنه تم التواصل معه للظهور في الفيديو كليب الخاص بالأغنية، وكانت كواليس تصويرها لطيفة ومختلفة.

وأضاف «فؤاد سليم» في حديثه لـ«الوطن»، أن اسم المسلسل يدل على اختيار شعب وأمة في الدفاع عن وطنها، حتى ولو في سبيل الاستشهاد، وهو ما تعبر عنه كلمات الأغنية: «إحنا مش بتوع حرب ولا قتال بس اللي يقرب مننا هيلاقي نار في وشه»، وهو ما يدل على اختيار الشعب المصري ووضعهم كجنود في وجه الإرهاب.

مدة تصوير أوبريت «إحنا مش بتوع حداد» بميدان التحرير

وأوضح، أن تصوير الأغنية لم يأخذ وقتًا طويلا، حيث بدأوا تصويرها من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 2 صباحًا في ميدان التحرير، وشارك فيها مواطنون من جميع محافظات مصر، مثل سيناء والصعيد ومرسى مطروح ومختلف البلدان، فضلا عن وجود رجال الجيش والشرطة، والعمال والفلاحين والمشايخ والقساوسة، لافتًا إلى أن الأغنية كانت تذاع في ميدان التحرير وهم يرددون خلفها.

أحمد فؤاد سليم: الاختيار وجه رسالة للعالم

«الاختيار» خلق حالة هامة مختلفة ووجه رسالة للعالم تعبر عن أن الشعب المصري اختار الدفاع عن وطنه، حسبما ذكر الفنان القدير، مضيفًا أن هذا ما ذكره الرئيس السيسي: «اللي هيقرب من حبة رمل من البلد هشيله من على وش الأرض»، وهو ما يعبر عنه اسم المسلسل «الاختيار».

وعن إعلان المنتج تامر مرسي عن الجزء الثالث من الاختيار، ذكر الفنان أحمد فؤاد سليم، أنه لم يتم تحديد مشاركته في العمل أم لا، ولكنه يمكن أن يشارك بشخصية مختلفة عما قدمها في الاختيار الجزء الأول، حيث كان يجسد دور «صابر منسي» والد الشهيد العقيد أحمد المنسي.