العقيد رامي علي هلال.. شهيد الدرب الأحمر ونصير الغلابة

كانت الأمور هادئة فى ميدان الجيزة، الساعة تُشير إلى الثالثة من عصر الجمعة 15 فبراير2019، وقف العنصر الإرهابي حسن عبد الله، أعلى كوبري الجيزة، وألقى عبوة مفرقعة أعلى الارتكاز الأمني المُعين للتأمين وملاحظة الحالة الأمنية بجوار مسجد الاستقامة، ولاذ بالفرار، 72 ساعة كاملة قضاها العقيد رامي هلال، الضابط بقطاع الأمن الوطني، في ملاحقة الإرهابي وتتبع خط سيره، وانتهى ذلك باستشهاد رامي هلال وشرطيين آخرين كانا معه، فضلا عن مقتل الارهابي الذي فجّر نفسه لحظة القبض عليه، وجسّد الفنان كريم فهمي شخصية الشهيد، في مسلسل الاختيار 2.

انتشر مقطع الفيديو الخاص بالحادث، والذي تم الحصول عليه من إحدى كاميرات المراقبة المثبتة بأحد شوارع الدرب الأحمر، والتي كان لها الفضل فى كشف ملابسات حادث التفجير، حيث راقب الشهيد منزل الإرهابي، الذي اختبأ فيه، ثم ترجل قاصدا دراجة هوائية ليستقلها، ولما قبض عليه الشهيد، فجّر نفسه فى الحال.

الشهيد رامي علي أحمد علي هلال، من مواليد القاهرة، عام 1979 وترتيبه الثاني بين أشقائه الأربعة، وتخرج من كلية الشرطة عام 2001، والتحق بقطاع الأمن المركزي، وعمل فى محافظة الأقصر، ثم التحق بقطاع الأمن الوطني وتنقل بين إداراته، والتحق بفرع الأمن الوطني فى شبرا حتى استشهاده، وكان الشهيد سببا فى إنشاء موقف للتاكسي بمنطقة شبرا الخيمة، كما كان له موقف مع أحد الباعة الجائلين، عام 2018، وأطلقوا عليه لقب «نصير الغلابة».

وشارك الشهيد فى عدة عمليات هامة اضطلع بها قطاع الأمن الوطني ومنها ملاحقة العناصر المتورطة في حادث اغتيال الشهيد هشام بركات، ومحاولتي اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، والمستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد السابق.

وتمكن الشهيد من تتبع خط الإرهابي الهالك حسن، من خلال رصده في الشوارع التي سلكها بعد إلقاء القنبلة على الارتكاز الأمني، من الجيزة وصولا إلى منطقة الدرب الأحمر، حتى تمكن من تحديد مكان اختبائه، وفي هذه اللحظات، تلقى اتصالا من أسرته وتحديدا من نجلته الكبرى «هانيا» اطمأن عليها أو بالأحرى ودّعها، ثم أغلق هاتفه، وظلّ يراقب الوضع عن كثب، حتى خرج الإرهابي من المنزل، وفجّر نفسه لحظة القبض عليه.