المقدم محمد الحوفي.. الشهيد ابن الموت

في أبريل 2020، وقع حادث تبادل إطلاق النار بين أجهزة الأمن وعناصر إرهابية كانت تتحصن داخل شقة بمنطقة الأميرية، وانتهت بمقتل 7 عناصر إرهابية داخل الشقة، لكن في هذا الحادث أيضا استشهد المقدم محمد الحوفي، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وهي الاشباكات التي جرى نقلها على الهواء، واستمرت لعدة ساعات، قبل أن تتمكن الشرطة من القضاء على العناصر الإرهابية بالكامل.

نشأة محمدالحوفي

ولد الشهيد محمد فوزي الحوفي عام 1984 بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، كان والده مديرا عاما للتأمين الاجتماعي، ووالدته السيدة وفاء محمد علي، موظفة بالمعاش بوزارة العدل، والتحق بكلية الشرطة عام 2000، وتخرج فيها عام 2004، وعمل في عدة قطاعات بوزارة الداخلية حتى عام 2006، وبعدها التحق بقطاع الأمن الوطني حتى استشهاده.

وتزوج الشهيد من السيدة أمنية ماهر مصطفى، عام 2011، ورُزق منها بطفلتين الأولى مريم المولدة عام 2013، والثانية خديجة المولدة عام 2016.

مسيرته العملية

يُعد الحوفي، واحدا من أكفأ ضباط الأمن الوطني، وله باع فى مكافحة الإرهاب والتطرف، منذ التحاقه بالقطاع عام 2006، وشارك فى عمليات أمنية لمكافحة الإرهاب، ومنها عملية فى الوراق أصيب خلالها بطلق ناري في ساقه عام 2016، وبعد تماثله للشفاء، سافر إلى مكة المكرمة لأداء العمرة عام 2017.

معلومات وتحريات

ومع حلول الساعة الثانية من صباح يوم 14 أبريل 2020، توجه الشهيد إلى منزله وأدى صلاة الفجر، ثم نام لمدة ساعتين، وعاد لعمله مبكرا، بعد ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها الفكر التكفيري، يتمركزون في نقطتين بجنوب وشرق القاهرة، ويستعدون لشن عمليات إرهابية بالتزامن مع احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد.

استشهاد الحوفي

تمكنت الشرطة من رصد عناصر تلك الخلية بمنطقة الأميرية، وانطلقت مأمورية من الأمن الوطني مع عناصر من العمليات الخاصة إلى هناك، وبدأ التعامل معها، مما أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية، واستشهاد البطل محمد الحوفي، كما أُصيب ضابط آخر وشرطيين اثنين.

وعُثر بحوزة العناصر الإرهابية على 6 بنادق آلية و 4 أسلحة خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، كما تمكنت الشرطة من تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، والتي كانوا يعتزم الإرهابيون استخدامها في تنفيذ مخططهم، وباستهدافه عُثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة.

الرئيس ينعي الحوفي

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشهيد الحوفي، وكتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «تابعت بكل فخر وإعزاز، ما قام به رجال وزارة الداخلية من عمل بطولي، يؤكد بسالة رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب وقدرة الدولة المصرية، على حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين، رغم كل التحديات، وأتقدم بخالص التعازى لأسرة شهيد الواجب المقدم البطل/ محمد الحوفي، كما أتمنى الشفاء لمصابى الشرطة البواسل.. حفظ الله مصر والمصريين».

تشييع وتكريم

وشُيع جثمان الشهيد محمد الحوفي في مسقط رأسه بعد جنازة عسكرية وشعبية مهيبة، ووري الثرى في مقابر أسرته بدمنهور، وتم تكريمه بإطلاق اسمه على شارع فى مدينة دمنهور، كما نعته مؤسسات الدولة.

الثأر للحوفي

وبعد استشهاد «الحوفي»، واصل قطاع الأمن الوطني جهوده لتتبع فلول خلية الأميرية الإرهابية، حيث أكدت التحريات اختباء 2 من كوادر هذه الخلية فى شقة بمنطقة القلج فى القليوبية، وبتاريخ 28 سبتمبر 2020، داهمت قوات الشرطة الشقة، وتمكنت من القضاء على الإرهابيين حسام عبد ربه كركيت، وأحمد بيومي إبراهيم، وعُثر بحوزتهما على بندقية آلية وطبنجة ماركة حلوان وكمية من الطلقات.