«تعليم القاهرة» تكثف عمل مراكز القدرات لتفعيل الدور المجتمعي للمدارس

كشف محمد عبدالتواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، بمحافظة القاهرة، أنه سيتم تكثيف الاستعداد لإنشاء مراكز القدرات في مختلف أحياء المحافظة، موضحًا أنه سيتم مراعاة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في هذه المراكز، للحافظ على سلامة الطلاب والمعليمن بها.

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مراكز القدرات عبارة عن مدرسة أو مدرستين في كل حي يتم تخصيصهم لإنشاء نادٍ لممارسة مختلف أنواع الرياضة، وممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية التي تسهم في تنمية وعي الطلاب.

وتابع مدير عام المديرية، أن مراكز القدرات تحقق الدور المجتمعي للمدرسة في خدمة أبناء الحي، وتوعيتهم، بالإضافة إلى خلق أجواء من الأنشطة تساعدهم على التخلص من التوتو قبل الامتحانات.

وفي سياق منفصل، أكد محمد عبدالتواب، أنه تم الانتهاء من وضع امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، موضحا أنه سيتم عقد الامتحانات ورقيًا وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مشددًا على الطلاب والمعلين بضرورة ارتداء الكمامة في اللجان الامتحانية.

وأضاف «عبدالتواب»، أن المديرية شكلت لجان من موجهي المواد لوضع أسئلة الامتحانات وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا أن الامتحانات تأتي في مقررات شهر مارس وأبريل ومايو.

«تعليم الجيزة» تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية 2021 بإجراءات وقائية مشددة

من جانبه؛ قال ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بمحافظة الجيزة، إنه جار الاستعداد لعقد الامتحانات النهائية لطلاب الصف الثالث الإعدادي من خلال إعداد الكشوفات النهائية بأسماء الطلاب، موضحًا أنه سيتم متابعة شرح المقررات الدراسية، مع جميع الطلاب من قبل المعلمين إلكترونيًا من خلال المنصات التعليمية والوسائط الرقمية الجديدة لتأهيل الطلاب للامتحانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه لا توجد أي نية لحذف أي أجزاء من مقررات الشهادة الإعدادية، موضحة أن الامتحانات تعقد ورقيًا وكل مادة بمفردها، لافتة إلى أنه سيتم التنسيق مع جميع مديريات التربية والتعليم، للوقوف على الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات.