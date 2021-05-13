«التعليم»: تطوير التعليم الفني يشمل منح الطالب شهادتي إتقان وجدارة

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن الوزارة لديها مجموعة من الخطط لتطوير التعليم الفني، خاصة نظام العمال، بما يضمن اكتساب الطالب المهارات بالفعل عن طريق تغيير طريقة امتحانات العملي في الدبلوم، ليشارك فيها خبراء من الصناعة ويكون الهدف منها التأكد من اكتساب الطالب الجدارات المخططة للبرنامج.

وأضاف «مجاهد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيجري منح الطالب شهادتين، منهما شهادة إتقان الجدارات وشهادة أخرى بالمعارف التي اكتسبها، موضحا أن الوزارة حريصة على تطوير المناهج الدراسية خاصة بعد عبور أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم، أنه من أبرز مشكلات التعليم الفني أنه لا توجد منصات تعليمية خاصة به، مؤكدا: «حاولنا توفير قنوات تعليمية على يوتيوب لشرح جميع الدروس ووفرنا قنوات تليفزيونية للتعليم الفني»، مؤكدا أن التعليم الفني إتقان المهارات وليس تجميع المعلومات فقط، لذلك يختلف تماما عن التعليم العام.

«نائب وزير التعليم»: إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2021 قريبا

ولفت الدكتور محمد مجاهد، إلى أن جميع المدارس الفنية مهتمة بالنواحي النفسية لدى الطلاب من خلال وجود مجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين، مشيرا إلى أن الوزارة لديها مليوني طالب بالتعليم الفني ومنهم 300 طالب وطالبة في نظام العمال.

وأكد «مجاهد» أنه جرى الانتهاء من إعداد جدول امتحانات الدبلومات الفنية، موضحا أنه سيجري إعلانه للطلاب خلال أيام، بعد اعتماده من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرا إلى أنه سيجري تكثيف الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد في اللجان الامتحانية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وفي سياق منفصل، ستعلن وزارة التربية والتعليم، جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، خلال أيام، بالإضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بالامتحانات، مؤكدة أنه غير مسموح للطالب بكتابة أي معلومات على الكتاب المدرسي واصطحابه في اللجنة الامتحانية.