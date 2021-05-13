إطلاق 100 صاروخ من غزة وإصابة إسرائيليين وتضرر مبنى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه جرى إطلاق نحو 100 صاروخ في الدقائق الأخيرة نحو غوش دان وبئر السبع والجنوب، وسقوط جريحين بإصابة مباشرة في منطقة كريات غات، في قصف من قطاع غزة على تل أبيب وعدد من الأهداف في وسط جنوب إسرائيل.

واعترضت القبة الحديدية عدة قذائف فوق تل أبيب وسط البلاد، حسبما ذكر موقع i24 الإسرائيلي.

وسقط صاروخ فلسطيني بشكل مباشر على مبنى في مدينة الرملة الإسرائيلية، بينما عادت صفارات الإنذار تدوي في مدينة تل أبيب الإسرائيلية ومناطق أخرى، لدى انطلاق دفعة جديدة من الصواريخ البعيدة من غزة التي ارتفع فيها عدد قتلى الغارات الإسرائيلية إلى أكثر من 100.

وقال مراسل «سكاي نيوز عربية» إن رشقات صاروخية بعيدة المدى انطلقت باتجاه تل أبيب ومنطقة موديعين غربي القدس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عشرات الصواريخ انطلقت من غلاف غزة جنوبا وحتى مطار بن غوريون وتل أبيب شمالا.

ونقل مراسل «سكاي نيوز عربية» عن مصادر إسرائيلية قولها إن صاروخا سقط بشكل مباشر على مبنى في مدينة الرملة.

وكانت كتائب القسام أعلنت أنها أطلقت 90 صاروخا على مدن إسرائيلية في تمام التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة في غزة ليل الخميس ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينين بالقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع إلى «103 قتلى من بينهم 27 طفلا و11 سيدة و580 اصابة بجراح مختلفة».