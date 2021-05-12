عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يفعل الإنذار مجددا في تل أبيب

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تفعيل الإنذارات مجددًا في مدينة تل أبيب وضواحيها، وذلك حسبما كتب عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن موسكو على استعداد لتكثيف جهودها من أجل استئناف عملية التفاوض بين فلسطين وإسرائيل، معربة عن قلقها العميق بشأن الوضع في القدس الشرقية وقطاع غزة.

ودعت الخارجية الروسية الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، إلى ضبط النفس وعدم اتخاذ خطوات من شأنها زيادة التصعيد، بعد تبادل إطلاق نار مكثف بين الجانبين على خلفية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى.