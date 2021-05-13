حسن شاكوش يغني مهرجان «حبيبتي افتحي شباكك» لأول مرة على الهواء «فيديو»

قال مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، إنه يحب العديد من المغنيين الشعبيين، مثل الفنان محمد رشدي، ومحمد العزبي، وأحمد عدوية، وعبدالباسط حمودة.

وغنى «شاكوش» في لقاء مع قناة صدة البلد الفضائية، اليوم الخميس، لأول مرة مهرجان «حبيبتي افتحي شباكك انا جيت»، موضحا أن الأغنية عبارة عن شاب يحب فتاة ويمر أسفل منزلها، ويطلب منها أن تفتح الشباك لكي يراها، وتقول كلماتها: «حبيبتي، افتحي شباكك أنا جيت، أنا واقف تحت البيت، مش هعمل زيطة وسيط وحشتيني، بتلفي وتدوري عليا لية، مش عايزة تحني لية! طب بصي يا بنت الإية مش هحلك.. بلاغيكي.. قولتك بهوايا لو مش جاية معايا هعمل ألف جناية هقلب زومبي.. أنا جايلك وبقولك واحشاني.. أنتي النص التاني وبقيتي بالنسبة لي أم عيالي.. روحي أفديكي بروحي بس أوعي تروحي أنا كل طموحي دبلة خطوبة.. قلبي.ز انتي نبض قلبي وحياتي إنتي.. يا بطل منطقتي يا جميلة.. كتكوتة يا كريمة على بسكوتة».

وكشف «شاكوش» أنه لا يعتبر العيد عيدا إلا بالعيدية، موضحا أنه كان يحصل على عيدية قيمتها نصف جنيه، وكان يجمع العيديات من أقاربه ويشتري «مسدس خرز» ويلعب به، موضحا أن آخر عيدية حصل عليها كانت قيمتها 10 جنيهات.

وتابع مطرب المهرجانات، أنه ليس لديه أبناء لأنه غير متزوج، ولذلك فإنه يعتبر أطفال العائلة هم أبنائه، ويقدم لهم «عيدية» في كل عيد.

يذكر أن الفنان حسن شاكوش تعرض لمشكلة في الفترة الأخيرة، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه بتهمة مخالفة إجراءات مكافحة كورونا، بإقامة حفل افتتاح لـ«كافيه» يملكه بشارع أنور المفتي في مدينة نصر، إضافة لعدم حصوله على بعض التراخيص، ثم إخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية.