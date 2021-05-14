«لو حسيت بملل من التطبيق».. 10 مميزات قد لا تعرفها عن «فيس بوك»

يعاني عدد كبير من مستخدمي فيس بوك، من ثقله واحتوائه على العديد من الأشياء التي يمكن أن تجعله غير مميز لدى العديد من الأشخاص.

وقال موقع SEJ، إن هناك عدد من الطرق، التي تسهل استخدام تطبيق فيس بوك، وتجعله أخف وأفضل وإمكانية تحقيق أكبر استفادة منه.

1- تحويل فيسبوك إلى تطبيق لينكد إن

يستطيع المستخدم جعل ملفه الشخصي على فيس بوك مكانًا للتواصل مع الآخرين، والتعلم منهم والبحث عن أشخاص آخرين، والبحث عن وظائف.

2- إرسال رسائل صوتية على Messenger

مع ظهور تطبيقات البث الصوتي مثل كلوب هاوس وTwitter Spaces، أصبح من المعتاد الآن، إرسال رسائل صوتية على جميع الأنظمة الأساسية، كما أن تسجيل الرسائل الصوتية يعطي ثقة أكبر للمتلقي في الراسل.

3- يمكنك تغيير الخط الذي تقوم بنشر المنشورات به

قم بتغيير خط النشر الخاص بك إلى العديد من الأشكال والطرق وهو ما يضيف نوع من الاختلاف والخفة للتطبيق وجعله أكثر مرونه وجاذبية الأخرين.

4- استخدم الكلمات الخاصة بالتهنئة

حيث يتم تغير لونها، بجانب إضافة رموز وأشكال عليها كرموز الاحتفال التي تظهر على كل الشاشة، بعد النقر على هذه الكلمة، ما يضفي نوع من البهجة على المنشور.

5- قم بزيارة Facebook Townhall

يستخدم الجميع فيسبوك هذه الأيام - الأشخاص والمنظمات وحتى الحكومات على كل المستويات.

يسهل فيس بوك على المستخدمين التواصل مع المسؤولين المنتخبين والهيئات الحكومية وغير ذلك - على الأقل، في بعض البلدان، فعندما تزور Facebook Townhall، ما عليك سوى إدخال عنوانك، وستتصل بعد ذلك بالسياسيين المحليين، والمنظمات مثل إدارة الإطفاء، والموارد الأخرى في مجتمعك.

6- لا تنزعج من الإخطارات مرة أخرى

هل سئمت من تلقي رسائل البريد الإلكتروني والنصوص والنوافذ المنبثقة في كل مرة ينشر فيها أحد الأصدقاء مقطع فيديو أو يشير إليك في تعليق؟ إخطارات عيد الميلاد؟ جمع التبرعات؟

يريد فيس بوك فقط إبقائك على اطلاع بكل شيء، لكن يمكن أن يكون مرهقًا.

لحسن الحظ، لديك سيطرة على ذلك من خلال الانتقال إلى الإعدادات والخصوصية، ثم الإعدادات، واختر التنبيهات في القائمة اليسرى وستجد كل شيء هناك.

وبالنقر فوق السهم لأسفل بجوار كل منها للتبديل بين تشغيل وإيقاف إشعارات الدفع والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.

7- إذا كنت صحفي فيمكنك الحصول على الاعتماد والحماية كصحفي

إذا كنت صحفيًا أو كاتبًا مستقلاً أو مراسلًا آخر يستخدم فيسبوك للبحث في القصص أو مواكبة الأخبار، ففي يونيو الماضي طرح موقع فيسبوك تسجيل الصحفيين كوسيلة للتحقق، واعتماد وحماية الأشخاص الذين يقومون بالإبلاغ عن الأحداث الجارية.

وباتت هذه الميزة متاحة لكل من الموظفين والمستقلين، لكنك تحتاج إلى بريد إلكتروني احترافي مرتبط بمؤسسة إخبارية، ويجب تسجيل صفحة فيسبوك الخاصة بهذه المنظمة كصفحة أخبار على Facebook.

وبمجرد التسجيل كصحفي، ستحصل على تعزيز أمان الحساب وحمايته.

8- ضبط تفضيلات مشاهدة الإعلانات

يمكنك التحكم في البيانات المستخدمة لتحديد عرض الإعلانات التي سيتم عرضها عليك، من خلال الإعدادات، انتقل إلى تفضيلات الإعلان، وفي القائمة اليمنى، يمكنك الوصول إلى معلومات حول معلنين محددين، وتفضيلات الموضوعات، واستخدام البيانات.

9- تحقق من حالة حسابك

هل تتساءل عما إذا كان لديك أي قيود أو مخالفات ضد حسابك؟ لدى فيسبوك الآن طريقة للتحقق من ذلك.

انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك ، ثم انقر فوق الزر ذي النقاط الثلاث:

سيؤدي ذلك إلى ظهور صفحة توضح لك الأصول المرتبطة بحسابك ، وما الإجراءات أو القيود التي اتخذها فيسبوك ضدك.

إذا كانت لديك قيود، فستمنحك هذه الصفحة أيضًا الأدوات التي تحتاجها لمعالجتها على أمل إزالتها.

10- حفظ الروابط للقراءة لاحقًا

الميزة الأخيرة ليست ميزة جديدة، لكنها لا تزال شيئًا من السر، وللوصول إلى هذه الميزة الصغيرة الأنيقة، اضغط على النقاط الثلاث في أعلى يمين أي منشور، ثم اضغط على حفظ المنشور، وللوصول إليه لاحقا، ابحث عن الخيار المحفوظ في جزء القائمة الأيسر في صفحة فيسبوك الرئيسية.