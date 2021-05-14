الصحة عن تطعيم المصريين بـ«أسترازينيكا»: لقاح آمن وفعال

أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أمان وسلامة لقاحات «أسترازينيكا» لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد استقبال مصر أكبر عدد من الجرعات من اللقاح مساء أمس.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد استقبلت أمس نحو 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لدى وصولها لمطار القاهرة الدولي ضمن آلية «كوفكس» من تحالف «جافي» للقاحات، كما استقبلت قرابة نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني في المطار أيضاً، على أن تصل لمصر نحو نصف مليون جرعة أخرى قريباً.

وقالت المصادر، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية للبلاد والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتكثيف ودعم مجهودات الوزارة لتلقي اللقاحات في الفترة القادمة.

ولفتت، إلى أن أماكن تلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد في مصر بدأت بنحو 40 مركزًا خلال شهر فبراير الماضي، وأن تلك الأماكن تجاوزت 400 نقطة لتلقي اللقاح حالياً، ومن المقرر أن تتجاوز 500 نقطة لتلقي اللقاحات قريباً.

توسيع قاعدة الحاصلين على لقاح كورونا

وأشارت إلى أن سياسة التوسع في قاعدة الحاصلين على لقاح كورونا في مصر ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة كورونا، تتواكب مع حملات توعوية للحصول على اللقاح، داعية المصريين للتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان لأخذ لقاح كورونا، مشددة على أهميتها في الخطة الوقائية لمواجهة كورونا.

اللقاحات المتداولة ذات فعالية وآمنة

وأوضحت أن اللقاحات المتداولة في مصر «ذات فعالية وآمنة»، لافتة إلى أن مصر تشهد خلال شهر مايو الجاري وصول نحو 5 ملايين جرعة من اللقاحات، من ضمنها اللقاحات التي وصلت البلاد بالفعل فضلاً عن استقبال أول شحنة مواد خام للقاح سينوفاك لتصنيعها في مصر ضمن اتفاقها مع فاكسيرا، خلال 4 أيام، والتي ستكفي لتصنيع 2 وربع مليون جرعة من اللقاح، لتكون مصر أول دولة إفريقية تصنيع لقاح سينوفاك الصيني على أرضها.